Un piccolo calo rispetto a ieri, ma i numeri dei contagi da noi restano stazionari. Mediamente alto con oltre 200 nuovi casi in queste ore: 229 contro i quasi 300 di ieri. A Lecco 114 contagi, 238 a Varese, a Sondrio passano a 39. Complessivamente sono 3.019 i nuovi positivi al Coronavirus in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 44.012 tamponi effettuati. Il rapporto di positività è in crescita ed ha toccato il 9,4 per cento. in crescita in questi ultimi giorni.

Sono i dati odierni del ministero della Salute e della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 37 decessi che portano il numero delle vittime complessive, in Lombardia, a 28.008. Le persone ricoverate con sintomi sono 3.722, di cui 382 in terapia intensiva. I guariti/dimessi in queste ultime ore sono 1.406.

I nuovi casi per provincia: Milano 815, Bergamo 186, Brescia 766, Como 229, Cremona 46, Lecco 114, Lodi 50, Mantova 109, Monza e Brianza 206, Pavia 146, Sondrio 39, Varese 238.