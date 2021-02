È successo alle 5,30. Un automobilista di passaggio si ferma per un guasto, poi il fuoco che si propaga alle vetture in sosta. Intervento dei vigili del fuoco di via Valleggio per fermare le fiamme. Danni notevoli come si può vedere dalle foto dei pompieri. Le cause, come detto, sarebbero da ricercare nel guasto della vettura che si è fermata a poca distanza. Irraggiamento del fuoco che ha colpito anche le auto in sosta.