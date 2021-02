Taccuino letterario del 19 febbraio 2021

Parolario&Co. è una rubrica settimanale di consigli di lettura realizzata in colalborazione tra Associazione Culturale Parolario, giornale La Provincia di Como e Ciaocomo radio con il patrocinio del Consiglio di Regione Lombardia. Si ringrazia Confindustria Como e BCC Cantù

Per favorire l’incontro e la conoscenza con l’affascinante cultura cinese, Parolario & Co., insieme all’Associazione culturale Caracol, consiglia la lettura di alcuni libri molto interessanti: il saggio “I segni del drago. La vera Cina nei misteri di una lingua millenaria” di Thekla Chabbi, edito da Bollati Boringhieri, “Cineserie. Storie vere di maestri del tè, monaci guerrieri, calligrafi, giramondo e altri ancora” di Monica Demattè, edito da Enciclopedia delle donne e il volume “Il secolo senza nome” , di Patrizia Stoppacci, edito da Galluzzo Paperbacks.

Dedicati a tutti i piccoli lettori dagli otto anni in su, vi suggeriamo tre libri super fantastici. Editi da Marietti Junior, “Quel puzzone del mio mostro” di Eleonora Ceruso, con le illustrazioni di Maurizia Rubino e “Nina e i segreti del taxi” di Francesca Tassini e le illustrazione di Sara Not. Edito da Electa Junior, invece, “Quando il preside portava il grembiulino” di Paolo Bosisio.

Per festeggiare tutti i piccoli amici felini in occasione del 17 febbraio, festa nazionale del gatto, ecco una carrellata di libri dedicati a loro: “Gatti molto speciali” di Doris Lessing edito da Feltrinelli, “Vite di gatti straordinari” di Sébastien Perez edito da Rizzoli, “La storia dell’arte in 21 gatti” di Nia Gould edito da Sonda, “Gatti leggendari e i loro umani” di Heike Reinecke e Andreas Schlieper edito da Corbaccio, “Il mondo secondo Savelij” di Grigory Sluzhitel edito da Brioschi e “00gatto. Si vive solo sette volte” di Kerstin Fielstedde, edito da Emons.

Per celebrare Dante, vi proponiamo “A riveder le stelle” di Aldo Cazzullo, edito da Mondadori e, a seguire, due volumi editi da Bellavite. “Quel brutto inverno in Brianza” di Gian Pietro Testori e “El Dondina e il tremendo signor Berni” di Flavio Maestrini.

Per chiudere questo appuntamento, “Ultima neve” dello scrittore svizzero Arno Camenish, edito da Keller e “I cinocefali” di Aleksej Ivanov, edito da Voland.

