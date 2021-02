Si è svolto oggi pomeriggio, 19 febbraio, nel primo venerdì di Quaresima, il rito della Via Crucis dalla Basilica del SS Crocifisso in viale Varese a Como con l’Esposizione del Crocifisso miracoloso, presieduto dal Vescovo Monsignor Oscar Cantoni, trasmesso in diretta streaming sul canale Youtube del Settimanale della Diocesi.

La scelta di esporre il Crocifisso non durante la Settimana Santa ma nel primo venerdì di Quaresima vuole andare incontro alle esigenze emerse in questo periodo di emergenza sanitaria, per consentire a tutti di diluire le visite nel tempo per non creare sovraffollamenti.

«Santo e amato Crocifisso – ha detto il Vescovo Oscar Cantoni durante la preghiera – vieni in nostro aiuto e continua ad esserci vicino in questo terribile momento per la presenza devastante del Coronavirus, che ha sorpreso e sconvolto le nostre vite. Sostieni quanti in questo periodo di emergenza si prodigano generosamente al servizio dei malati e delle loro famiglie, dona conforto ai sofferenti, sopratttuto alle persone più esposte, anziani, persone sole e quanti sono attualmente infettati dal virus. Fa che ciascuno di noi impari la lezione che arriva da questo momento di smarrimento e di prova».

Durante in tempo di Quaresima, nella Basilica del SS Crocifisso, sarà possibile vivere un percorso penitenziale, individuale, in cinque tappe, con anche la salita al Crocifisso (senza la possibilità del bacio). Durante la settimana, dal lunedì al venerdì, è stata aggiunta una Santa Messa feriale, alle ore 13.15, pensata soprattutto per chi lavora e può partecipare alla liturgia eucaristica durante il tempo della pausa pranzo.