“Non dimenticare chi sei”, fuori oggi il nuovo singolo dei Five Quarters

I ragazzi son tornati, con un nuovo singolo e un nuovo video. Si intitola infatti Non dimenticare chi sei il nuovo brano, registrato e mixato presso Auditoria Records da Aki Chindamo, dei Five Quarters uscito oggi per Bagana – B District Music su tutte le piattaforme digitali e accompagnato da un video in puro stile black&white girato allo Spazio Gloria – Arci Xanadù con la regia di Jacopo Ambroggio, l’ausilio dell’assistente di camera Samuele Izzo e la scenografia di Valentina Cesari.

Un 2021 cominciato nel modo migliore per “i magnifici otto”, alias Tommaso Imperiali (voce, chitarra elettrica e chitarra acustica), Giovanni Elli (chitarra elettrica), Tommaso Roscio (sax tenore), Riccardo Cappi (batteria e cori), Federico Gemignani (tastiere, pianoforte e cori), Diego Albonico (tromba e cori), Simeon Caccia (trombone e cori) e Leonardo Ruggeri (basso), che, nel 2018, si sono aggiudicati del titolo di “Best Italian Blues Band”, vincendo il contest Obiettivo BluesIn del Pistoia Blues Festival. Ancora di più, perché il loro nuovo singolo, Non dimenticare chi sei, è una delle nove tracce, composte da Tommaso Imperiali e Giovanni Elli e cantate in italiano, che saranno contenute nel loro primo full lenght, Storie Nuove, la cui uscita è prevista il prossimo 30 aprile proprio per la nuova etichetta discografica B District Music, la prima label con cui la band ha firmato un contratto, e sarà distribuito da Pirames International.

Il fil rouge del disco vuole essere una sorta di invito a non smettere di sognare e di inventare storie nuove che possano integrare la realtà, sempre mantenendo una buona dosa di ironia. Diversi i riferimenti musicali, da Bruce Springsteen ai Blues Brothers, con l’intenzione di dare sempre priorità ai suoni e alla ricercatezza musicale. Ogni brano è stato scritto e pensato per essere suonato dal vivo, con l’obiettivo di rendere il più possibile l’energia e il sound trasmessi dai Five Quarters durante i loro esplosivi live.