Per tanti suoi, affezzionati, clienti è lo “zio Roby”. Quello che prepara, ogni notte, deliziose specialità nel suo forno tra cui pizze, focacce, pani assortiti. E dolci vari. Per altri è semplicemente ed unicamente il “focacciaro” di via Borgovico. Insomma, in città è una sorta di istituzione del popolo della notte (anche se ora c’è il coprifuoco) e non solo. Ma quello che è successo la scorsa settimana (giovedì 11) – e trapelato in queste ore – lo ha profondamente amareggiato. Un cliente, entrato al mattino presto, dopo aver perso le staffe con un altroi presente nel locale – in attesa di pagare con il bancomat – si è poi scagliato con brutale violenza contro lo stesso titolare, Roberto “Roby” Lo Fiego. Un pugno in volto dopo alcuni insulti assortiti e senza senso.

Tanto che Roby è finito a terra nel suo negozio prima di essere soccorso da alcuni dei clienti che stavano passando di lì. L’aggressore, che in precedenza ha anche sputato contro il commerciante e il plexiglas di protezione, si è dileguato. Ma le immagini delle telecamere – ora acquisite dalla polizia – a circuito chiuso e la conoscenza diretta di Roberto lo dovrebbero incastrare. Polizia al lavoro anche se il caso pare in fase di risoluzione: il commerciante ha già presentato regolare denuncia. Aggressione fine a sè stessa, senza scopo di rapina visto che non ha portato via nulla.

Resta l’amarezza di Lo Fiego, come detto figura conosciutissima da comaschi e non, giovani e meno giovani. Per lui, come ha confermato alla redazione di CiaoComo (senza voler rilasciare per ora dichiarazioni in video), prognosi di 10 giorni e tanta amarezza per una aggressione senza senso, folle, spropositata. “Mi sono sempre prodigato per sedare eventuali discussioni, questa non me l’aspettavo. Anche perchè – conferma Roby il “focacciaro” – io non ho fatto nulla di sbagliato. Mi sono solo avvicinato per chiedere conto del suo atteggiamento aggressivo e di tutta risposta mi ha colpito con un pugno in faccia, tra gola e mascella”. Roby si sta riporendendo, resta lo choc e l’amarezza. A lui anche un forte abbraccio da tutta la nostra redazione.

(Foto Lo Fiego dalla pagina Facebook ufficiale della sua attività)