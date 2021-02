Salute & Società n. 46

In questa edizione:

La pandemia rende ancora più difficoltosa l’assistenza ai malati cronici, come quelli che soffrono di malattie reumatologiche. Oggi i medici usano strumenti come la consulenza telefonica e la telemedicina con l’obiettivo di aumentare l’adesione alla terapia, condizione essenziale per ridurre il rischio in caso di infezione da coronavirus.

Piercarlo Sarzi Puttini, Unità Operativa Complessa di Reumatologia, Ospedale Luigi Sacco, Milano

A cura di Marco Caracciolo