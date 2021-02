Le politiche monetarie di Italia e Germania a confronto nel volume edito da Villa Vigoni

Una nuova uscita editoriale nata nel centro Italo-Tedesco Villa Vigoni di Menaggio. Il volume “The Value of Money. Controversial Economic Cultures in Europe: Italy and Germany”, pubblicato presso Villa Vigoni Editore | Verlag, è curato da Christiane Liermann Traniello (Segretario Generale, Villa Vigoni), Thomas Mayer (Direttore e Fondatore del Flossbach von Storch Research Institute), Francesco Papadia (Membro di Bruegel, Presidente del Comitato di Selezione di Hellenic Financial Stability Fund e Presidente di Prime Collateralised Securities) e Matteo Scotto (Consigliere scientifico, Villa Vigoni), con una prefazione di Jean-Claude Trichet, già presidente della Banca centrale europea del 1993 al 2003.

Grazie al contributo di rinomati economisti e policy-makers, il volume pone a confronto la cultura macroeconomica italiana con quello tedesca, le cui differenze si possono rintracciare già dal crollo di Bretton Woods e del relativo sistema a cambio aureo. Sin da allora Italia e Germania hanno perseguito politiche monetarie sostanzialmente divergenti e tale diversità si riflesse in primo luogo nell’evoluzione dei tassi di cambio. La valuta italiana scese da 170 lire per Deutsche Mark con le parità di Bretton Woods, a 990 lire per Deutsche Mark agli albori dell’Unione monetaria in Europa: una svalutazione di circa l’85% rispetto al Deutsche Mark. Nella raccolta di saggi viene anzitutto descritto il funzionamento dei due rispettivi modelli, con particolare attenzione a istituzioni quali la Deutsche Bundesbank e la Banca d’Italia, osservandone da vicino lo sviluppo in una prospettiva diacronica. In secondo luogo, i due diversi paradigmi vengono contestualizzati all’interno del più ampio contesto europeo, fornendo un quadro indispensabile per interrogarsi in ultimo su possibili scenari futuri.

Come sottolineato da Jean-Claude Trichet nella sua prefazione, “la raccolta di saggi permette di comprendere in modo approfondito l’impresa monetaria che l’euro ha rappresentato per tre motivi. Per prima cosa, il volume integra diverse prospettive sull’Unione monetaria proposte da accademici e esperti, i quali hanno giocato un ruolo di primo piano nella sua creazione. Vengono in seguito presentati con accuratezza i vari risvolti del progetto dell‘euro, siano essi monetari, economici, culturali o politici. Infine, nell’instaurare un dialogo fra Germania e Italia, esso esplora due componenti principali del tessuto dell’eurozona”.

Dalle analisi presentate emerge la convinzione di come un superamento del “divario alpino”, così come viene definita la dissonanza di approcci macroeconomici al di qua e al di là delle Alpi, frutto spesso di incomprensioni all’interno dell’Unione europea, rappresenti un percorso complesso e tuttavia percorribile e necessario.

Con contributi di: Pierluigi Ciocca, Lorenzo Codogno, Fabio Colasanti, Federico Fubini, Daniel Gros, Otmar Issing, Harold James, Hans-Helmut Kotz, Ivo Maes, Klaus Masuch, Thomas Mayer, Stefano Micossi, Pier Carlo Padoan, Francesco Papadia, Lucio Pench, Tobias Piller, André Sapir, Gunther Schnabl, Ludger Schuhknecht, Sabine Seeger, Giulio Tremonti, Gertrude Tumpel-Gugerell.

Il libro è acquistabile in formato cartaceo e digitale online.

IL VOLUME “The Value of Money. Controversial Economic Cultures: Italy and Germany”, a cura di C. Liermann Traniello, T. Mayer, F. Papadia, M. Scotto, Loveno di Menaggio, Villa Vigoni Editore | Verlag, 2021

L’ISTITUZIONE

Villa Vigoni – Centro italo-tedesco per il dialogo europeo è l’unica istituzione binazionale italo-tedesca esistente in Italia, con sede a Menaggio sul lago di Como. Convegni accademici, conferenze internazionali e manifestazioni culturali rendono Villa Vigoni un luogo d’incontro e di confronto fra Italia e Germania nel contesto europeo, in cui si promuovono progetti e si approfondiscono conoscenze in ambito scientifico, politico, economico e artistico.