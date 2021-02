I dati di oggi sono abbastanza in linea con quelli dei giorni scorsi. E farebbero ritenere la Regione Lombardia ancora come zona gialla e non arancione. A dirlo anche, nella nostra linea diretta di questo pomeriggio, il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. Sopra il suo video di poco fa.

Il dettaglio dei dati odierni: diminuiscono i ricoverati nei reparti (-24). A fronte di 42.508 tamponi effettuati, sono 2.540 i nuovi positivi (5,9%). I guariti/dimessi sono 1.205. Da noi 142 nuovi contagi, 209 a Varese.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 42.508 (di cui 30.140 molecolari e 12.368 antigenici) totale complessivo: 6.235.973

i nuovi casi positivi: 2.540 (di cui 92 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 492.112 (+1.205), di cui 3.355 dimessi e 488.757 guariti

in terapia intensiva: 368 (+5)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.716 (-24)

i decessi, totale complessivo: 27.938 (+55)

I nuovi casi per provincia: