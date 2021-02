“Abbiamo ricevuto la lettera dell’azienda Henkel in cui si annuncia la chiusura dello stabilimento di Lomazzo. In risposta alla comunicazione ricevuta, ho invitato i rappresentanti dell’azienda in assessorato per aprire un confronto e per mettere a disposizione tutti gli strumenti regionali in un’ottica di salvaguardia dello stabilimento”. Lo annuncia l’assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, anche lui coinvolto in prima persona nella crisi Henklel. I vertici aziendali hanno annunciato l’intenzione di chiudere questo stabilimento entro fine giugno portando l’intera produzione fuori provincia.

Ieri (foto allegate) la protesta degli operai, in sciopero l’intera giornata fuori dallo stabilimento..