Puntuale alle 9 in ospedale, ore 9,19 era già fuori. Accompagnata dal figlio. Maddalena, originaria di Livo (alto lago di Como, ora residente nella vicina Cavallasca), è la prima comasca Over80 a ricevere il vaccino in questa seconda fase, avviata proprio oggi da Asst Lariana ed Ats Insubria. La vaccinazione, con il Pfizer (in doppia dose), fatta all’ospedale di San Fermo. Lì dove (video sotto) il direttore generale Banfi ha poi fatto il punto della situazione ad oggi: nei prossimi giorni somministrazioni anche a Cantù e Menaggio in attesa di trovare altre soluzioni più vicine alle persone da vaccinare.

Foto 2 di 2



Oggi (fino al primo pomeriggio) in tutto 126 gli Over80 vaccinati qui, 852 in tutto il territorio di Ats INsubria. La seconda dose (utilizzato il vaccino Pfizer) in programma per l’11 marzo. Nelle prossime settimane, cone da indicazioni di Banfi, il vaccino dovrebbe essere somministrato all’ex sede dell’ospedale in via Napoleona.