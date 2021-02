Gli incidenti di questo pomeriggio. Il più serio – e dalla dinamica spettacolare – è avvenuto in tarda mattinata nel comune di Pellio Intelvi (ora Alta Valle Intelvi) lungo la provinciale 14. Una vettura ha sbandato per poi ribaltarsi contro un muro che costeggia l’arteria. Nella carambola il conducente (pare una ragazza 20enne dalle prime info) è rimasto ferito in modo serio anche se non in pericolo di vita. Ricovero in osservazione in ospedale. In posto i pompieri dal distaccamento di San Fedele.

Al pronto soccorso – e in prognosi riservata – anche un 22enne che stamane prima delle 13 è finito con la sua moto – cause non chiarite – contro una vettura. Incidente in via San Pietro a Beregazzo con Figliaro. Il giovane portato all’ospedale di circolo di varese.

Le immagini si riferiscono solo al primo dei due incidenti riportati.