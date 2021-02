Un duo di giovani violoncellisti nella Stanze dell’Arte

Secondo appuntamento de LE STANZE DELL’ARTE. NUOVI INTERPRETI DELLA MUSICA, iniziativa del Centro Culturale Chiasso con la quale si intende dare spazio a giovani talenti della Svizzera italiana.

La rassegna propone, online, martedì 16 febbraio alle ore 20.30, il concerto dei violoncellisti MILO FERRAZZINI – CLAUDE HAURI CelloDuo che eseguiranno musiche di J. S. Bach, A. Vivaldi, C. A. Piatti, A. Dvorák, C. Saint-Saens, D. Popper, A. Arutjunjan, N. Paganini, J. Barrière, V. Monti

Il concerto non potrà svolgersi di fronte al pubblico del Cinema Teatro, ma verrà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, dal sito www.centroculturalechiasso.ch. L’esecuzione musicale sarà preceduta da un breve video in cui Milo Ferrazzini si presenta e parla di sé; il concerto sarà introdotto e illustrato dal maestro Francesco Bossaglia, dal vivo in teatro; al termine – sempre tramite la pagina dedicata dal sito www.centroculturalechiasso.ch – il pubblico potrà interagire con i musicisti attraverso la piattaforma Zoom; sarà possibile infine vedere o rivedere il concerto registrato, dalla stessa pagina web, per sette giorni.

LE STANZE DELL’ARTE. NUOVI INTERPRETI DELLA MUSICA proseguirà poi con altri due concerti: Emanuele Zanforlin e Silvia Pellegrini (23 febbraio 2021), Elisa Netzer (2 marzo 2021).