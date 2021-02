Dopo il freddo pungente di inizio settimana – con il Burian, una perturbazione di origine atlantica che ha imperversato su tutto il territorio – ecco il netto miglioramento. Oggi, ma pure nei prossimi giorni, termometro in netto rialzo. Le temperature hanno raggiunto anche i 14 gradi nel pomeriggio (al sole). Anche stamane, il risveglio non è stato così freddo come nei giorni scorsi.