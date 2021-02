DIRETTA LIVE: Pergolettese – Como 1 – 2 (FINALE)

90′ bisogna resistere dentro Walker e Celeghin per Ferrari e H’Maidat…..ancora 4′ di recupero………FORZA COMOOOOOOOOOOO

42′ calcio di punizione dal limite dell’area di Terrani……palla alta

38′ gara che s’infiamma ma i ragazzi tengono bene nonostante la Pergolettese continui a premere alla ricerca del pari

34′ GOL SU RIGORE DELLA PERGOLETTESE….angolatissimo di Varas

33′ rigore per Pergolettese……tocca col braccio di H’Maidat che viene ammonito

30’tentativo debole di Panatti …nessun problema per Facchin

25′ azione insidiosa dei padroni di casa conclusa con una bella parata a terra di Facchin

23′ dentro Bovolon e Gatto per Gabrielloni e Cicconi

20′ annullata una rete a Ferrari per intervento falloso dell’attaccante lariano

16′ missile dal limite dell’area di Ferrari……mette in angolo Ghidotti

15′ un paio di conclusioni dei padroni di casa alte oltre la traversa della porta di Facchin

12′ ammonito Varas

10′ ora i ragazzi si sono raccolti nella nostra metacampo e attendono i gialloblu

6′ GGGGOLLLLL BELLEMO….errore della difesa di casa, ruba palla Bellemo e va in ggggooooollllllll

6′ fuori Daniels dentro Terrani

5′ missile di Cicconi ….fuori di un soffio

1′ OCCASIONE COMO: Gabrielloni a tu per tu con Ghidotti che riesce a salvare la propria porta

SECONDO TEMPO

Si chiude col Como in vantaggio di una rete grazie al missile di Iovine al 38′. Si muove bene la formazione lariana che ha avuto anche un’altra grande occasione ma non è riuscita a sfruttarla al meglio. Un primo tempo dove il Como ha costantemente tenuto in mano il pallino del gioco ma i padroni di casa si sono chiusi a riccio non concedendo spazi. La ripresa costringerà i gialloblu ad aprirsi maggiormente e i biancoblu avranno spazi in avanti da sfruttare.

41′ ammonito Allievi

40′ replica della Pergolettese con Morello che mette dentro un pericoloso pallone sul quale interviene in anticipo su tutti Allievi e spazza via

38′ GGGGOLLLL IOVINEEEEEEEE: calcio di punizione dalla fascia sinistra, calcia Cicconi, respinge la difesa ma arriva Iovine che spedisce un missile e buca la porta della Pergolettese

35′ tentativo di triangolazione al limite dell’area avversaria tra Gabrielloni e Ferrari ma la palla è troppo lunga

32′ continua la pressione offensiva dei lariani ma la difesa della Pergolettese per il momento tiene….VINCEREEEEEE

25′ ammonito Varas

23′ OCCASIONISSIMA COMO: PALLA GOL PALLA GOL…mette dentro Allievi e in area piccola Gabrielloni prima e Cicconi dopo non colpiscono ….DAI COMOOO

21′ bel lancio in diagonale da sinistra a destra di H’Maidat per Iovine che aggancia bene e calcia, deviazione in angolo

16′ prolungata azione offensiva della Pergolettese con la difesa del Como in difficoltà alla fine calcio di punizione per i gialloblu

10′ sventola dal limite di Gabrielloni col destro e palla non lontana dal palo sinistro

5′ OCCASIONE COMO: cross dalla sinistra in area piccola Solini, Gabrielloni e Allievi in mischia non trovano il tocco di testa

3′ lancio troppo lungo sulla sinistra per Allievi, palla sul fondo

2′ subito in avanti il Como a premere sulla difesa dei padroni di casa

Dopo la sconfitta casalinga del Renate per 0 a 2 con l’Albinoleffe tocca a noi giocarcela per allungare in classifica……FORZA RAGAZZI……..VINCEREEEEEEEEEE

La formazione: Facchi, Iovine, Crescenzi, Solini, Allievi, Cicconi, Bellemo, H’Maidat, Daniels, Gabrielloni, Ferrari.