La registrazione è stata fatta (foto allegate girateci dai Pescatori Como Alpha che ringraziamo) nell’ottobre del 2019. L’attore Stanley Tucci, di chiare origini italiane, ha trascorso un paio di belle giornate sulla barca del presidente William Cavadini e dei suoi soci. A pescare il pesce persico davanti a Torno nel primo bacino del lago. POi tutti a casa di William ad assaggiare la specialità per eccellenza del nostro Lario: il riso con persico. Dopo averlo adeguatamente sfilettato.

Ecco, quel reportage Made in Lario sta per diventare un documentario divulgativo importante per tutti gli americani. La Cnn, infatti, ha pronto – (sarà trasmesso in una delle prossime domeniche sul noto canale tv Usa) – un documentario per raccontare usi e costumi della cucina italiana. Con una tappa sul nostro lago e sulla barca dei pescatori Alpha (gallery allegata grazie all’amico William). “In America stanno facendo grande pubblicità a questo programma, dal titolo “Searching for Italy”, – spiega il presidente dei Pescatori Como Alpha William – ed aspettiamo anche noi la messa in onda. Sarà un grande spot per il nostro lago e per la cucina tipica. Tucci, tra l’altro, ha conosciuto proprio sul Lario – a Villa Oleandra, la residenza di George Clooney – la sua seconda moglie, dunque è particolarmente legato al territorio”

“E’ arrivato a noi – prosegue Cavadini – grazie al nostrio lavoro sui social. Ci ha conosciuto così, apprezzando anche il nostro impegno sul lago a tutto tondo. Mi ha fatto anche piacere che lo stesso Tucci ci ha svelato che ha molto apprezzato la Lombnardia durante il suo tour in Italia. Una bella soddisfazione. A lui anbbiamo presentato il riso con persico dopo averlo pescato. E’ rimasto affascinato e contentissimo di questa esperienza”. E durante la permanenza a casa del presidente William l’attore americano, vincitore di due Golden Globe, ha anche notato una foto che ritraeva il giovane Cavadini impegnato in un allenamento in una palestra di Como con un altro mostro sacro del cinema Usa: Arnold Schwarzenegger. “La sua produttrice, che lo conosce bene, lo ha salutato qualche settimana dopo il nostro incontro a casa mia. E mi ha portato i saluti dello stesso attore americano. MI ha fatto grande piacere. Come ho apprezzato la simpatia e la cortesia dello stesso Tucci, un vero signore”.

Qui sopra la gallery dell’incontro in barca tra Pescatori Como Alpa e Stanley Tucci – ottobre 2019 – tra lago e casa di William davanti ad una tavola imbandita.