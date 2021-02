I giornalisti Barbacetto e Talia inaugurano al rassegna antimafia “4 colpi alla ‘ndrangheta”

Parte domani, giovedì 18 febbraio alle ore 21, sulla piattaforma Zoom (link: https://us02web.zoom.us/j/87996360378?pwd=Y1NpTXpYT2NZMXhvSkkrYWVFdUg3Zz09), il primo video-incontro della Rassegna antimafia 4 colpi alla ‘ndrangheta. Quattro appuntamenti in cui si dibatterà su come agiscono le mafie nei territori, nell’ambiente, nell’economia e nella società.

Nel video-incontro dal titolo La presenza della ’ndrangheta in Calabria e in Lombardia si approfondiranno sia le dinamiche di penetrazione della ’ndrangheta nella terra di origine, la Calabria appunto, sia l’infiltrazione mafiosa nel sistema imprenditoriale e politico-istituzionale lombardo. Interverranno all’incontro pubblico due relatori:

Gianni Barbacetto, scrittore e giornalista, scrive anche su Il Fatto Quotidiano, coautore del libro Le mani sulla città. I boss della ‘ndrangheta vivono tra noi e controllano Milano e Antonio Talia, giornalista e autore del libro Statale 106 – Viaggio sulle strade segrete della ’ndrangheta.

L’incontro sarà moderato da Antonella Crippa, giornalista de La Provincia di Lecco.

La Rassegna 4 colpi alla ‘ndrangheta è organizzata dal Circolo Ambiente “Ilaria Alpi” e da Arci Como, col patrocinio dei Comuni di Alzate Brianza, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d’Erba e Mariano Comense.

L’infiltrazione mafiosa nell’economia locale è attestata dalle numerose inchieste condotte dalla Magistratura. In una delle relazioni della DIA (Direzione Investigativa Antimafia) tra l’altro si afferma, in relazione alla Lombardia, che: «Oggi, la penetrazione del sistema imprenditoriale lombardo appare sempre più marcato da parte dei sodalizi calabresi. Nel suo percorso evolutivo, la criminalità organizzata – capace non solo di integrarsi con l’economia legale ma anche di anticiparne le opportunità – ha perfettamente compreso quanto siano labili i confini tra attività illecite e lecite, inquinando il sistema economico attraverso metodiche corruttive finalizzate ad infiltrare la Pubblica amministrazione (e il relativo mondo dei pubblici appalti) anche grazie alla disponibilità di professionisti compiacenti».

