Bambini sulla “Rotta Balcanica”, intervista a Silvia Maraone cooperante in Bosnia

Nota come la “Rotta Balcanica” è l’itinerario seguito da migliaia di migranti che si muovono dall’est all’ovest. Silvia Maraone operatice ONG di IPSIA-Acli in Bosnia, ci racconta le condizioni del campo profughi di Lipa e soprattutto il tema dell’istruzione per i bambini, un tema che non viene affrontato molto, eppure l’istruzione è fondamentale