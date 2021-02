Vi manca il teatro? Niente paura, arriva Teatro Sociale Channel

L’iniziativa Teatro Sociale Channel è stato presentata oggi, in una conferenza stampa alla presenza del sindaco di Como Mario Landriscina, di Giovanni Vegeto e Barbara Minghetti, rispettivamente Direttore Generale e Curatrice Opera Education e Progetti Sociali del Teatro Sociale di Como/Aslico, del Presidente Società dei Palchettisti Claudio Bocchietti, di Max De Ponti e Matteo Montini di OLO Creative Farm, dell’autore e attore Davide Maranchelli e del vice direttore del Conservatorio di Como Caterina Calderoni.

Martedì 23 febbraio 2021, alle 18.30, sul sito del Sociale inizieranno le trasmissioni di Teatro Sociale Channel, un portale creato e fortemente voluto dal Teatro Sociale di Como, in collaborazione con il Comune di Como e la Società del Palchettisti, in co-produzione con Olo Creative Farm, in media partnership con La Provincia e con innesti di Miniartextil, (in occasione nel 2020, del trentesimo anniversario dalla fondazione), del Museo del Cavallo Giocattolo (in occasione nel 2020 del ventesimo anniversario dalla fondazione) e del Conservatorio Giuseppe Verdi di Como (in occasione nel 2021 del venticinquesimo anniversario dall’autonomia dal Conservatorio di Milano).

Si tratta di un palinsesto di trasmissioni pensate per il territorio, a fruizione gratuita, previa iscrizione, in cui l’attore, divulgatore e conduttore Davide Marranchelli condurrà gli spettatori “di stanza in stanza”, di appuntamento in appuntamento, ora ad approfondire momenti di storia della musica di e con Carla Moreni, ora di storia della danza di e con Fabio Sartorelli, ora di storia dell’opera curati da Giorgio Martano, ora di sartoria con Ginevra Danielli e di trucco e parrucco teatrale con Chiara Radice; da conduttore, Davide Marranchelli introdurrà e dischiuderà curiosità e aneddoti raccontati in MEMO. Piccoli appunti di… della durata di circa 15 minuti l’uno, ricchi di curiosità e contraddistinti da un taglio divulgativo, così da poter risultare accattivanti anche per chi non sia già appassionato o chi frequenti il teatro senza essere un addetto ai lavori.

Gli approfondimenti dedicati al teatro di parola saranno a cura dello stesso Davide Marranchelli (con Paola Galli, Claudia Gaffuri e Simone Severgnini), che introdurrà anche gli spettacoli di prosa (La tregua di Natale, testo e regia di Giuseppe Di Bello, MAESTRO! Memorie di un guitto di e con Stefano de Luca), i concerti da camera (In chiave di do…nna con Jamiang Santi e Giorgio Martano, e dal Conservatorio di Como Davide Crenna, Sophia Zanoletti), i recital lirici con la partecipazione dei giovani cantati, finalisti e vincitori di varie edizioni del Concorso AsLiCo per giovani cantanti lirici (Valerio Borgioni, Guido Dazzini, Paola Leoci, Omar Mancini, Michele Patti, Caterina Sala, Chiara Tirotta, Sarah Tisba).