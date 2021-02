A 24 ore dalla partenza dell’adesione alla campagna vaccinale over 80, sono 250.845 le persone che si sono prenotate per ricevere il siero anti-Covid. Lo annuncia la Regione con una nota. La vicepresidente Letizia Moratti: “Dalle nostre nonne e dai nostri nonni una grandissima dimostrazione di responsabilità e voglia di vivere. La loro convinta adesione sia da esempio per tutti i lombardi”. Oggi meno disagi rispetto a ieri per accedere al Portale regionale di prenotazione: indicazioni da Ats INsubria e dal comune di Como per agevolare pensionati con difficoltà di spostamenti e persone con disabilità (vedi precedente lancio).