Un giorno nella vita, anzi, tre. 123 pagine dei diari di 41 personaggi famosi nel libro di Baraldi

Nel divertente book trailer tutti si contendono il libro “Tre giorni nella vita” di Massimo Baraldi, non una novità in senso stretto, ma uno di quei libri senza tempo, i tre giorni nella vita di 41 personaggi intervistati da Baraldi sono ricchi di gustosi aneddoti da leggere tutti d’un fiato e poi rileggere gustandoseli un poco per volta.

L’esercizio affidato dall’autore ai suoi intervistati è tutt’altro che semplice: scegliere tre giorni della propria vita, uno bello, uno brutto e uno così-così. Si sono cimentati nella compilazione Marco Baliani, Letizia Battaglia, Nino Benvenuti, Vsevolod Bernstein, Edo Bertoglio, Elisa Biagini, Jean Blanchaer, Leo Callone, Donatella Cervi, Philippe Daverio, Emmanuelle De Villepin, Pablo Echaurren, Gian Maurizio Fercioni, Ines Figini, Vittorio Garatti, Fra Paolo Garuti, Ricky Gianco, Rune Gjeldnes, Jack Hirschman, Filippo La Mantia, Nicolai Lilin, Italo Manca, Rocky Mattioli, Chiara Montanari, Francesco Moser, Paola Onofri, Rosalia Pasqualino Di Marineo, Sotirios Pastakas, Graziano Rossi, Simona Ruscitto, Luciana Savignano, Andrée Ruth Shammah, Guido Silvestri – Silver, Maurizio Solieri, Paolo Sollier, Maurizio Stecca, Natasha Stefanenko, Gustav Thöni, Beatrice Venezi, Beverly “Guitar” Watkins, Gianfranco Zigoni.

Massimo Baraldi, ospite a Ciaocomo, ne ha parlato con Claudia Fasola

Tre giorni nella vita

Multimedia Edizioni, 2019

Pagine: 216

Collana: Mediterranea

Originario della Bassa Modenese da anni residente a Como, Massimo Baraldi ha scritto il romanzo “One for the Road – soliloquio da bancone in 19 giri e un brindisi” con prefazione del poeta americano Jack Hirschman, tradotto dal russo “Per la voce” di Vladimir Majakovskij, pensato e costruito sull’asse Roma – Como – Atlanta il cortometraggio diretto da Carola De Scipio “Urban Dream”. Rientrano nella sua produzione interviste, racconti e testi teatrali.