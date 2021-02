La Nostra Famiglia apre le porte del nuovo Centro di Riabilitazione a Como

«In questo tempo di grande emergenza sanitaria e sociale, la nuova sede di Como è per noi un segno di speranza per il futuro dei bambini», ha spiegato la direttrice generale regionale della Nostra Famiglia Francesca Pedretti alla vigilia dell’apertura del Centro di via Canturina, che sarà il 2 marzo.

Edificata su un’area di 4 ettari donata da un benefattore, la sede è di 1.400 metri quadri su un unico piano, costituito da quattro corpi rettangolari, ciascuno dei quali con una destinazione d’uso in relazione alle attività mediche e riabilitative svolte, identificabili anche cromaticamente per favorire l’orientamento delle persone che accederanno ai servizi: avorio per l’area reception; arancione per gli 11 studi dell’area clinico-sanitaria; verde peri 13 box di riabilitazione; azzurro per gli 8 locali dedicati ai bambini con disturbi dello spettro autistico.

«Mettere i bambini al centro è nella missione della Nostra Famiglia, presente a Como da 50 anni, e continua ad essere lo stile di una presenza importante nella cura e nella riabilitazione di tanti bambini e il sostegno a tante famiglie, alle scuole e al territorio – ha continuato Pedretti – La presenza di questo nuovo Centro vuole essere anche l’opportunità di innovazione, di nuovi spazi di progettualità per consolidare e rilanciare legami forti con altre realtà presenti sul territorio. La cura del bambino ci chiama a mettere ogni giorno scienza e tecnica a servizio della carità, come diceva il Fondatore della nostra Associazione, il Beato Luigi Monza».

Il Centro di via Canturina accoglierà bambini a ragazzi con disabilità neuromotorie e neuropsichiche, ritardi dello sviluppo psicomotorio, disturbi del linguaggio, disturbi dell’apprendimento, disturbi emozionali e di relazione, disturbi sensoriali e neurosensoriali complessi, in particolare visivi: «Nel vecchio stabile di proprietà del Comune – le cui caratteristiche non erano più adeguate ad ospitare attività di riabilitazione – lo scorso anno abbiamo accolto 570 bambini e ragazzi: 33 sotto i tre anni, 126 dai 3 ai 6, 203 dai 6 ai 10, 130 dagli 11 ai 14 e 78 dai 14 ai 18», ha spiegato il responsabile operativo Lorenzo Besana.

«Abbiamo quasi centrato anche il nostro obiettivo di raccolta fondi per arredare gli spazi – ha segnalato il responsabile della comunicazione Giovanni Barbesino -la campagna di crowdfunding con Intesa Sanpaolo ci ha consentito di raccogliere 54.300 euro dei 60.000 che ci eravamo fissati come meta. E’ questa l’occasione per ringraziare fondazioni, associazioni e club di servizio, aziende e cittadini che ci hanno aiutato per la costruzione del centro e per il suo allestimento e chiediamo loro di fare un ultimo piccolo sforzo per aiutarci a coprire tutti i costi degli arredi».

Ciascun donatore potrà scegliere quanto destinare alla causa: si va dai 10 euro per l’acquisto di giochi educativi ai 250 per l’acquisto di ausili e strumenti riabilitativi. Anche le aziende possono partecipare, contribuendo all’acquisto di cassettiere, scrivanie, fino ad adottare un intero spazio riabilitativo.

Accedere alla piattaforma è semplice: basta andare su www.forfunding.intesasanpaolo.com e cercare La Nostra Famiglia. Info al 031 525755.