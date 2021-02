Guardate il rientro di domenica: auto da tutte le parti sulle strade del lago…..

Dice tutto questa foto che ha scattato la nostra lettrice Bogdana Pavlova che abita nella zona alta di Argegno. Erano le 19 di domenica scorsa. E dalle 16 in poi la situazione era così. Ma le luci delle auto accese rendono meglio l’idea del delirio sulle strade del rientro dopo una giornata trascorsa in baite, ristoranti o montagna. Tutte le strade – compresa la Regina a lago – piene di vetture. Anche dalla Valle d’Intelvi – in ogni direzione – fila continua. La scia luminosa dei fari rende l’idea meglio di tante altre parole…..