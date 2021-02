la Prefettura ha diffuso i dati relativi ai controlli anti-covid sul territorio provinciale di Como nell’ultima settimana (6-13-febbraio 2021). I controlli e i pattugliamenti delle forze dell’ordine hanno interessato sopratutto le principali aree cittadine, nonchè i punti di ritrovo e di possibile assembramento, i aggregazione studentesca e i locali e le attività commerciali della provincia, al fine di prevenire comportamenti che possono rivelarsi non in linea con le prescrizioni e le altre cautele previste dalla normativa in vigore.

Oltre al Comune capoluogo i controlli hanno interessato i territori dei Comuni di maggiori dimensioni, con servizi concentrati prevalentemente nelle fasce orarie pomeridiane e serali. Nel periodo compreso tra il 6 e il 13 febbraio sono stati impiegati 234 uomini e donne delle forze dell’ordine. Nell’ultima settimana sono stati controllati 250 veicoli e 2.198 persone (delle quali 54 multate). Inoltre sono stati controllati 255 esercizi commerciali e di questi ne sono stati sanzionati 5 (di cui 3 chiusi). Impegnate tutte le forze dell’ordine del territorio, compresa la polizia locale di numerosi comuni.