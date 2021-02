Inizia domani, nelle chiese della Diocesi di rito romano, la Quaresima. E sarà, anche quest’anno, un periodo non come al solito con visite aperte e cerimonie per tutti i fedeli. Ecco perchè la redazione di CiaoComo, assieme alla direzione della basilica del Crocifisso di Como (viale Varese), ha deciso di portare nelle vostre case alcuni dei momenti religiosi più significativi. Ad iniziare dalla messa solenne delle ceneri che viene celebrata nella basilica di viale Varese domani alle 18,45: vi faremo vedere i momenti clou della celebrazione con la riflessione di padre Enrico.

E lo stesso oggi ci ha presentato (video allegato) le iniziative din queste settimane. Il momento clou, sempre in diretta a CiaoComo, venerdì alle 15 con l’esposizione – novità assoluta visto che avveniva nella settimana santa – del Santo Crocifisso, uno dei simboli più cari dei fedeli lariani. Potrete seguire i momenti principali e le parole del vescovo Oscar Cantoni, anche lui presente venerdì al Crocifisso.