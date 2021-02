Ispezione dei Nas e di Ats alle sedi di Cà d’Industria a Como. A farne notizia (vedi il comunicato sotto) il presidente della Fondazione, Gianmarco Beccalli. Verifiche e accertamenti, nessuna irregolarità emersa. E lo stesso presidente ne dà conto con legittima soddisfazione anche se l’impegno è forte, completo, totalizzante. E tra qualche giorno i parenti dei degenti, previo un test rapido in ingresso, potranno entrare in area riservata ad incontrare i loro cari. Ecco la conferma dallo stesso Beccalli

Brevi incontri in un area individuata, con mascherina, previa sottoposizone ad un tampone rapido per verificare la negatività al virus del visitatore.

E questa la nota dopo l’ispezione di ieri.

Essere ispezionati da NAS ed ATS non e’ mai una passeggiata.

Nemmeno per noi.

Viviamo, però, queste situazioni come momenti di confronto.

Pronti a rispondere a tutte le richieste e ad ottenere i chiarimenti necessari per una migliore gestione delle nostre strutture.

Le ispezioni avvengono di routine, all’improvviso e tutte le volte che ve ne sia una necessità dettata da fattori particolari.

Sono necessarie per garantire la qualità di tutti i servizi.

Costruttive.

Così è stato. Anche questa volta.

I fatti di via Varesina non potevano, del resto e giustamente, non portare ad un controllo.

A garanzia di tutto e di tutti.

Quel che ci conforta è sapere di trovarci sempre di fronte ad interlocutori affidabili e professionali.

Per questo ci rapportiamo a loro con altrettanta lealtà, correttezza e trasparenza.

Anche questa volta e’ stato così.