E’ iniziata oggi l’avventura di Gabriele Procida, talento della Pallacanestro Cantù, in nazionale maggiore. Prima convocazione ufficiale per lui, nato nel 2002, di Lipomo. Gli azzurri convocati dal CT Meo Sacchetti – tra cui Pecchia, guardia ala della San Bernardo Cantù – sono partiti questa mattina alla volta di Perm’, Russia, dove arriveranno in serata. Il ragazzo comasco, per la prima esperienza in assoluto con la Nazionale maggiore, ha scelto di indossare la maglia numero 50.

IL PROGRAMMA

Nella giornata di domani, martedì 16 febbraio, gli azzurri svolgeranno una doppia seduta di allenamento nell’arena di Perm’, in campo alla Molot Sports Hall alle ore 11:00 e, a seguire, alle ore 18:00.

Mercoledì e giovedì in palestra per gli allenamenti soltanto la mattina; il match contro la Macedonia del Nord, invece, è in programma per le ore 19:30 di giovedì. Il giorno dopo, venerdì 19 febbraio, dopo la rifinitura della mattina, gli azzurri scenderanno in campo alle ore 16:30 contro l’Estonia.

Sabato doppia seduta prima di tornare in campo domenica 21 febbraio nuovamente contro la Macedonia del Nord, palla a due alle ore 17:00. Infine, è previsto per lunedì 22 febbraio il rientro in Italia.

Tutte le partite della Nazionale italiana saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Uno.

Il campionato della Pallacanestro Cantù riprende – dopo la sosta per la Coppa Italia di questo fine settimana e la Nazionale, domenica 28 febbraio. I brianzoli, a Desio, ricevono Treviso per una gara che mette in palio punti importanti per la salvezza.