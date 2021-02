Facile, intuitivo. Pochi clic, almeno così pare, e si accedere al nuovo portare di regione Lombardia per la prenotazione sui vaccini anti-Covid per Over 80 e persone fragili, i primi ad essere sottoposti alle dosi per scongiurare il rischio di diffusione del virus. Ad accedere alla home pagine del sito istituzionale della Regione si nota subito una sexzione su come registrarsi. Con tanto di indicazioni sulle modalità.

Il portale (vedi foto sopra) sarà attivo dalle ore 13. Le prenotazioni, oltrechè dai familiari delle persone interessate, possono essere fatte anche da medici di base o farmacisti del territorio. Le prime somminitrazioni a partire da giovedì prossimo. Noi si questo ne parleremo nel dettaglio con il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi che – proprio giovedì – sarà da noi dalle 17,45 alle 18,30 per parlare di vaccini ed emergenza sanitaria. Potrete interagire con lui come sempre in diretta Facebook o Youtube.