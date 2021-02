Libri e autori – I consigli di Katia

Consigli di buone letture da Katia Colombo della libreria di Via Volta – via A.Volta, 28 Erba. lalibreriadiviavolta.blogspot.com/

Alla fine degli anni Sessanta il Minerva, nel Connecticut, è all’apparenza un college in tutto simile alle università della West Coast, in cui infuria la rivolta studentesca. Lincoln Moser, Teddy Novak e Mickey Girardi sono tre studenti che assistono, in trepida attesa, alla prima lotteria nazionale di reclutamento dei soldati che, estratti a sorte per giorno di nascita, vengono spediti in Vietnam. “Le conseguenze” di Richard Russo (Neri Pozza ed.), è un romanzo sull’amicizia maschile, sui padri e sui figli, sui conflitti sociali e sugli amori che durano una vita».