E’ partita con proteste e polemiche. Tanti cittadini arrabbiati che ci hanno scritto in redazione. L’operazione vaccini over-80 non inizia nel modo migliore visti i disagi registrati oggi e segnalati dai nostri lettori ripetutamente. Tra sms non arrivati per la conferma della prenotazione e sistema in tilt con operazione da rifare. Dopo attese medie di almeno un’ora (se è andata bene).