Tanto freddo e l’acqua si congela appena esce dalla fontanella….

Il nostro amico Luca ha colto l’attimo. Bravo. E’ la fontanella del cimitero di Casnate dove in queste ore l’acqua in uscita dalla fontanella si è congelata per le rigide temperature di queste ore. Ecco qui. Sembra quasi una scultura. Ma in realtà in molte zone della provincia la situazione è simile per il freddo pungente. Oggi temperature di poco sopra lo zero, in mattinata e nella notte il termometro sotto lo zero. Domani e dopo ancora gran freddo in tutto il territori