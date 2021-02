Un grande caos a Como e lo abbiamo riferito in un precedente lancio. Gran folla tra centro e lungolago, parcheggi introvabili nella giornata di San Valentino. Ma non è stato da meno il traffico – in particolare stasera sulla strada del rientro – anche in tutto il triangolo lariano. Alcuni fotogrammi che la nostra amica lettrice Paola ci ha spedito. Per certificare, in modo chiaro, il numero di persone in giro in questa domenica di bel tempo anche se fredda.

Delirio al rientro, lunghe code sia dal Pian del Tivano che dal Ghisallo verso Erba. Il traffico è stato a lungo sostenuto a conferma (foto eloquenti del resto) del gran numero di persone. Molti hanno approfittato del sole per una gita in montagna, altri per andare a mangiare ai ristoranti della zona. Molti quelli che hanno fatto registrare il pienone dopo settimane di chiusura.

Non solo nelle strade di Città e triangolo lariano. Un grosso serpentone di auto anche sulla Regina (nuova e vecchia) come ci conferma questo scatto della nostra amica Loretta: fila notevole nel tardo pomeriggio per arrivare dalla strada del lago.