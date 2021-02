La presa diretta di questa mattina di CiaoComo dal rifugio “Amici per un Pelo” di Olgiate Comasco, danneggiato in modo importante dall’incendio scoppiato nella giornata di ieri, con l’intervista e l’appello del sindaco Simone Moretti e di coloro che gestiscono la struttura. «Per fortuna è andata bene, perché non ci sono state vittime: sono tutti salvi, sia i 60 cani ospiti sia chi si occupa di loro. Adesso si tratterà di dare una mano per rimettere in sesto l’edificio danneggiato».

«Siamo ancora scossi – ha raccontato Diana, uno dei gestori della struttura – e chiediamo un aiuto economico a tutti coloro che amano gli animali, perché abbiamo bisogno di ricostruire tutto quello che è andato distrutto, compresa una porzione della casa dove noi abitiamo e che al momento non é agibile. Ieri la nostra preoccupazione é stata quella di spostare i cani e recuperare quelli che sono scappati per la paura, oggi, con più lucidità, contiamo i danni».

«Di una delle strutture non è rimasto niente – ha ribadito il sindaco Moretti – ieri le fiamme si vedevano altissime da molti punti della città, ma l’importante è che stiano tutti bene». Sulla pagina Facebook del rifugio “Amici per un Pelo” é attiva la raccolta fondi ufficiale per sostenere le spese di ricostruzione.

Un altro modo per aiutare il rifugio è attraverso l’adozione dei cani ospiti. «Dobbiamo sistemarli – ha proseguito Diana – al momento abbiamo trovato soluzioni provvisorie e momentanee, ma abbiamo bisogno di adozioni e stalli sicuri e consapevoli, perché i cani sono spaventati, quindi chiediamo di avere pazienza. Inoltre, ne manca ancora uno all’appello, scappato dalla casa degli stallanti di emergenza, quindi invitiamo gli abitanti di Olgiate zona Somaino a prestare attenzione e segnalarci la sua eventuale presenza ai numeri 339/1028604 e 368/3787342».