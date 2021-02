Lo ha chiesto anche il sindaco questa mattina:”Mi racconando, fate attenzione. E rispettate le distanze….”. Ma le segnalazioni arrivate in redazione non sembrano essere state proprio così. Molte le persone che ci hanno riferito di folla ed assembramenti. Dal centro Como al lungolago. Una giornata di grande caos a Como complice il bel sole – anche se con freddo rigido – la festa degli innamorati e la seconda domenica di zona verde. Tutti in auto – con lunghe code – fin da stamane in accesso alla città. Disagi e code sulle principali arterie verso il centro ed il lago.

Ma la stessa scena – al contrario – si sta ripetendo ora al rientro a casa. Code, traffico intenso sul girone e nelle strade principali della città. Napoleona, via pr Cernobbio, Canturina in particolare. Disagi anche sull’autostrada questo pomeriggio verso la Svizzera.

Folla in centro tra negozi aperti e bar, presi letteralmente d’assalto. Tantissimi sul lungolago a passeggiare fin dalla mattinata. Quasi ovvio riferirlo, ma trovare posto per l’auto oggi è stato davvero difficile.

(foto d’archivio ciaocomo)