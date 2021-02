Quattro su quattro, primato consolidato. La UnipolSai Briantea84 Cantù vola contro la Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic nella quarta giornata di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), girone B: al PalaMeda questa sera è finita 72-49 per gli uomini di coach Daniele Riva. Dopo un avvio in salita per le buone offensive calabresi, i biancoblù si sono ricompattati e hanno rimesso in careggiata la gara. A cavallo tra il primo e il secondo quarto i canturini hanno definitivamente indirizzato il match con un break sostanzioso (15-0). Terzo quarto in allungo, ultimi dieci minuti a contenimento nonostante gli attacchi di Reggio Calabria che ha vinto il duello nel parziale di tempo (17-15). Simone De Maggi miglior realizzatore della serata con 20 punti, tra le fila calabresi ha spiccato Adrian Ranales con 16 sigilli. Prossimo appuntamento in trasferta: sabato 20 febbraio sarà derby in casa di Bergamo (palla a due ore 18).

Tutti a disposizione di coach Daniele Riva, meno Luka Buksa: assente per motivi familiari. Quintetto iniziale con capitan Jacopo Geninazzi, Giulio Maria Papi, Filippo Carossino, Francesco Santorelli e Driss Saaid.

TABELLINI

UnipolSai (De Maggi 20, Carossino 15, Papi 14, Berdun 6, Geninazzi 6, Esteche 6, Saaid 4, Santorelli 1, Bassoli, De Prisco, Makram)

Reggio Calabria (Ranales 16, Cardoso 10, D’Anna 13, La Terra 6, Billi 2, Rukavisnikovs 2, Ivanov, Brandimarte)

Parziali (18-14, 15-6, 24-12, 15-17)

I RISULTATI – SERIE A FIPIC, PRIMA GIORNATA RITORNO (Sabato 13 febbraio)

Girone A

Stefano Avis-Dinamo Lab Banco di Sardegna 71-34

Studio 3A Millennium Basket-Deco Group Amicacci Giulianova 64-61

Girone B

Special Bergamo Sport Montello-Key Estate Gsd Porto Torres 49-57

UnipolSai Briantea84 Cantù-Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 72-49

LE CLASSIFICHE

Girone A

Stefano Avis 6*

Amicacci Giulianova 4*

Dinamo Lab Sassari 2

Millennium Basket Padova 2

(*Una partita in meno)

Girone B

UnipolSai Briantea84 Cantù 8

Key Estate Gsd Porto Torres 6

Special Bergamo Sport Montello 2

Farmacia Pellicanò Reggio Calabria Bic 0