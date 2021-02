Gravi danni, ma per fortuna non ci sono animali morti. Mezzogiorno di paura oggi al canile di Olgiate Comasco: intervento d’urgenza dei Vigili del fuoco per fermare un incendio scoppiato poco prima. Sul posto sono intervenute numerose squadre dei vigili del fuoco di Como, Appiano Gentile e Lomazzo, quattro in tutto.

I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, ma le operazioni di spegnimento si sono protratte per almeno un paio di ore. Non si segnalano animali morti o feriti. Le cause da accertare. I pompieri ancora al lavoro, segnalazione anche i carabinieri.