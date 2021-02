Vince e torna a sorridere. Trascinata da un Jacopo Pellegatta, in settimana ospite dei nostri studi con il portiere Viola, la Comonuoto-Recoaro brinda al primo successo della stagione in A2 maschile di pallanuoto. Bella affermazione (4-6 finale) nella vasca della Plebiscito Padova. Con il capitano mattatore e trascinatore dei suoi compagni dopo qualche gara non brillante per sua stessa ammissione. Oggi “Pelle” ne ha fatti due ed ha dato qualità e supporto alla squadra. Senza dimenticare anche i compagni ed un ritorno importante di Viola tra i pali.

Foto 2 di 2



Comonuoto ottima in difesa oggi per larghi tratti: non ha concesso nulla agli avversari. Il Plebiscito non è mai riuscito a sfruttare le superiorità numeriche, cosa che invece ha fatto la formazione lariana. Alla fine una importante vittoria. I parziali

Plebiscito Padova – ComoNuoto-Recoaro 4-6 (parziali 2-1; 0-2: 0-1; 2-2)

Reti Comonuoto: Pellegatta (2), Cassano, Beretta, Gennari, Zanetic.