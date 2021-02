Lido di Villa Geno e parcheggio via Acquanera, tutte le novità in arrivo

Sono molte le novità in arrivo per due diverse zone di Como, che potrebbero portare a cambiamenti e migliorie architettoniche e urbanistiche.

Lido Villa Geno

Stamattina è stata data lettura in seduta pubblica dei punteggi assegnati alle offerte economiche per la concessione di valorizzazione del lido di viale Geno, ed è stato conseguentemente individuato in Vite S.r.l., un’azienda di Bresso, in provincia di Milano, l’aggiudicatario provvisorio, che insieme all’offerta tecnica ha ottenuto il punteggio complessivo di 98,50 (70 per l’offerta tecnica, 28,5 per l’offerta economica) e a cui è stata data assegnazione provvisoria. L’offerta economica prevede la concessione di 20 anni con un canone di 110.000 euro annuali.

«Speriamo che l’assegnazione vada a buon fine – ha commentato l’assessore al Patrimonio Francesco Pettignano – e che sia la volta buona per poter vedere il lido aperto quest’estate, nell’interesse dei cittadini, visto che da qualche anno, non per responsabilità dell’amministrazione, l’iter è stato bloccato».

Parcheggio di via Acquanera

La seconda novità riguarda la giunta comunale, che nella seduta di ieri ha approvato l’atto unilaterale d’obbligo, propedeutico al rilascio del titolo edilizio, per la realizzazione di un parcheggio in via Acquanera, in prossimità dell’incrocio con via Canturina, con 12 posti auto ad uso pubblico. Nel progetto, inoltre, sono previsti un nuovo impianto di illuminazione e la realizzazione di un tratto di marciapiede con la messa in sicurezza delle fermate dei bus esistenti su entrambi i lati. L’intervento sarà realizzato a scomputo degli oneri nell’ambito della riqualificazione di un’area privata già oggetto di un piano attuativo. Una volta completato, l’area sarà ceduta al Comune.