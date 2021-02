Conversescion 12 febbraio – Sabrina Sigon

Puntata densa di ospiti quella di oggi con Sabrina Sigon. Si inizia con un ricordo del jazzista Chick Corea da parte di Maurizio Salvioni, dagli USA ci colelghiamo con Michele Di Mauro professore italiano dall’altra parte dell’Atlantico e autore del libro “Hey, sembra l’America”. Ultimo ospite è Paolo Lipari, regista e docente, qui come autore del saggio in e-book “Accorgersi”. Come tutti i venerdì spazio a Parolario&Co. la rubrica di segnalazioni letterarie oggi introdotta dall’intervista ad Angelo Porro Presidente della BCC Cantù che supporta l’iniziativa in favore della lettura

