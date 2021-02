Poche settimane fa sempre in questa via. Una vettura parcheggiata di notte negli appositi spazi. Stessa cosa questa notte (v ideo e foto allegati). In aggiunta a quella presa di mira – finestrino sfondato con una pietra – ieri nella vicina via Borsieri. E se non è allarme poco ci manca. Pochi episodi in qualche settimana fanno aumentare la paura e l’apprensione tra chi – anche residenti – lasciano la vettura in sosta qui.

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/2729749963969413

Senza dimenticare il clamoroso blitz di fine agosto (video qui sopra) in cui un giovane straniero, poi fermato, aveva sfasciato parabrezza e lunotti posteriorti di auto sempre in questa zona. In tanti sollecitano anche qui interventi mirati, l’installazione di telecamere per cercare di fermare l’escalation di vandali che prendonoi di mira le auto parcheggiate.