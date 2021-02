Numeri importanti in diverse province: 211 nuovi contagi a Como e Varese (curiosamente lo stesso numero), uno in più a Monza-Brianza. Dati più alti a Brescia da ormai diversi giorni: una situazione decisamente preoccupante. Il dato positivo è che continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-9). A fronte di 38.465 tamponi effettuati, sono 2.526 i nuovi positivi (6,5%) in Regione. I guariti/dimessi sono 1.019. 47 decessi in Regione.

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 38.465 (di cui 29.401 molecolari e 9.064 antigenici) totale complessivo: 6.039.796

i nuovi casi positivi: 2.526 (di cui 106 ‘debolmente positivi’)

i guariti/dimessi totale complessivo: 482.645 (+1.019), di cui 3.197 dimessi e 479.448 guariti

in terapia intensiva: 359 (-9)

i ricoverati non in terapia intensiva: 3.583 (+33)

i decessi, totale complessivo: 27.699 (+47)

I nuovi casi per provincia: