Weekend in solitaria: a bordo lungo le rive del Lago di Como

Paesaggi mozzafiato, atmosfera romantica, città colorate e montagne sontuose che si riflettono sulle acque blu… I laghi sono una delle caratteristiche più belle del paesaggio italiano con i loro colori, le loro forme varie e quel tocco di poesia che sanno regalare. In molti decidono di trascorrere periodi più o meno lunghi lungo le loro rive, magari giorni di vacanza anche in solitaria, per ritrovare quella pace e quella serenità che solo luoghi del genere possono dare. Ma qual è un modo alternativo per andare alla scoperta di borghi segreti? Noi suggeriamo a bordo di una bella barca, per poter osservare i panorami lacustri dalla loro prospettiva migliore.

Visitate le bellezze del Lago di Como, a bordo di una barca a noleggio

Avete mai pensato, ad esempio, a trascorrere un bel fine settimana sul Lago di Como? Il famosissimo lago citato da Manzoni ne ‘I promessi Sposi’, con la sua forma inconfondibile a Y rovesciata, è seneza dubbio un luogo incredibile da visitare, ancora meglio quando lo si osserva proprio del blu delle sue acque. Perché allora non aggiungere un tocco di fascino in più al weekend, e considerare una delle tante proposte di noleggio barche sul Lago di Como? A bordo di una bella barca di altri tempi, i bei contorni dei borghi che si affacciano sul lago si dispiegheranno ai vostri occhi, dandovi l’impressione di un paesaggio quasi surreale.

E poi oggi noleggiare è davvero semplice: personale qualificato sarà completamente al vostro servizio per soddisfare le richieste sia economiche ma anche di pianificazione del viaggio.

Solcare le acque del lago in grande stile

Splendido palconscenico velico, il Lago di Como è una delle destianzioni più suggestive per gli amanti della vela.

Noleggiare una barca a vela sul Lago di Como vi darà la possibilità di solcare queste acque con ritmi pacati, cosicché possiate approfittare di ogni centimetro di paesaggio, e perdervi nell’incanto di borghi colorati e montagne maestose. Certo, uno dei primi pensieri quando si pianifica un’esperienza simile è senza dubbio il prezzo: con compagnie come Click&Boat, potrete scegliere la soluzione più adatta al vostro portafogli, e prepararvi a vivere un’avventura unica ed indimenticabile.

Un weekend romantico e lontano dalla folla

Un fine settimana lontano dal trambusto cittadino, una bella boccata d’aria e la possibilità di vivere a 360° uno dei paesaggi italiani più invidiati dal mondo… Cosa aspettate allora? Create l’occasione ideale per ricaricare le batterie dopo un inverno stressante, unendo la voglia di un weekend fuori porta ad un bel carico di romanticismo e tranquillità: le acque tranquille del Lago di Como sono la risposta giusta ai vostri desideri, sia che siate in cerca di una fuga di coppia, o che propendiate per un po’ di tempo con la famiglia.

Il tutto, accompagnato magari da un bel giro in barca con tanto di pranzo e cena a bordo, per poter osservare i colori del tramonto che illuminano le rive animate, ed aggiungere ricordi straordinari alla lista delle vostre vacanze.

Cosa ne dite? Salpare per credere!