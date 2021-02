Appuntamento per spiegare e chiarire. Per dire a chi lo sta aspettando cosa deve fare per avere il vaccino anti-Coviud. Alessandro Fermi anche oggi ha fatto il pieno di domande e richieste di chiarimenti nella nostra linea diretta del giovedì pomeriggio. Per buona parte dedicata a questo tema, ma anche a esenzioni dal bollo per taxi, allo spostamento in altre regioni, allo sci che riparte. E poi la scuola: molti i telespettatori che hanno segnalato comportamenti non in linea con le regole da parte di giovani fuori da vari istituti.

Tutte le domande al presidente Fermi in diretta hanno avuto la precisazione dello stesso anche a trasmissione conclusa. E proprio per questo grande interesse su vaccini e modo di somministrazione che il consigliere regionale comasco tornerà anche settimana prossima a rispondere ai nostri lettori. Non solo sui vaccini – tema caldissimo – ma anche su tante altre curiosità. E anche sugli spostamenti che, per il momento, restano limitati alla Lombardia se non per motivi di lavoro o salute.