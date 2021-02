Tavernola, auto contro il muro: ragazza illesa. Cadorago, ragazzo a terra con la sua moto

Doppio incidente sulle strade comasche questa mattina. Il primo pochi minuti dopo le 8 a Tavernola in via Pellico: una ragazza, forse anche per il ghiaccio sulla strada, ha sbandato con la sua utilitaria ed è finita contro il muro: urto violento, danni alla vettura. Ma per la conducente, a parte lo choc, nessuna conseguenza fisica seria.

Altro incidente a Cadorago (frazione Bulgorello) in via Risorgimento alle 9. Un ragazzo di 17 anni, cause da accertare, è caduto. Spavento per lui, ma non necessario il ricovero in ospedale. Conseguenze anche al traffuico della zona.