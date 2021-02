Jean Monnet, al via il cantiere per la copertura del campo polivalente

È stato consegnato oggi, alla Tipiesse s.r.l di Villa D’Adda, ditta che si è aggiudicata l’appalto, il cantiere per la copertura del campo polivalente all’aperto presso l’istituto superiore Jean Monnet di Mariano Comense per l’importo € 500mila euro.

L’intervento sarà finanziato con il contributo del Ministero dell’Istruzione nell’ambito degli Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19.

«Il progetto nasce dall’esigenza disporre di una seconda palestra utilizzabile per tutto l’anno – ha spiegato il Dirigente all’edilizia scolastica della Provincia di Como, Bruno Tarantola – Questa scuola, con una popolazione di circa 1800 studenti, si trova da tempo ad offrire una congestionata attività didattica di educazione fisica nell’unica palestra in esercizio, utilizzata anche in contemporanea da quattro classi. Una situazione del tutto inaccettabile vista la necessità di garantire il distanziamento sociale prescritto dai protocolli anti-COVID».

«Gli studenti sono attualmente costretti a praticare discipline sportive in modo limitato – ha aggiunto spiegato il Presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca – e questo va a svantaggio del ruolo istituzionale svolto dalla struttura scolastica in termini strettamente formativi (e non solo). Grazie a questi lavori, che dovrebbero concludersi tra 100 giorni, i ragazzi avranno tutti i confort e un’offerta didattica completa e in sicurezza»

La copertura rigida, termicamente ben isolata, in grado di assicurare una fruizione confortevole sia d’inverno che d’estate, permetterà di avere una superficie interna coperta utilizzabile pari a 710 m², dimensioni che consentiranno di praticare finalmente pallacanestro, pallavolo, pallamano, calcio a 5 in tennis in qualsiasi stagione.

Un intervento atteso anche da tutta la comunità di Mariano. «L’amministrazione Bongiasca ha messo numerose risorse su questa scuola – ha concluso Giovanni Alberti, Sindaco di Mariano Comense – ridando la giusta attenzione a questo istituto, ormai delle dimensioni di una piccola città e un fiore all’occhiello per il nostro comune».