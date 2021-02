Il San Valentino più romantico? Davanti al tramonto di Pusiano

È lì da sempre, ha ispirato grandi pittori come Segantini nel suo studio della luce e dei colori, e tutti i giorni emoziona con la bellezza della natura: quest’anno lo hanno riscoperto in tanti perché, complice il rallentamento imposto alla frenesia degli impegni di questo ultimo anno, sono stati moltissimi coloro che si sono fermati ad ammirare la bellezza del paesaggio di Pusiano al tramonto, condividendola sui social.

Un’abitudine che di solito si è abituati a concederci in vacanza, quando i tempi si dilatano, è diventata così un appuntamento quotidiano per molti, armati di cellulare o di macchine fotografiche super professionali: una passeggiata rilassante, la colonna sonora degli uccelli tra i canneti, i cigni e lo specchio d’acqua che si riempie dei colori del tramonto. Uno spettacolo sempre diverso, che cambia con le nuvole, il vento, la foschia e l’inclinazione dei raggi del sole: i colori virano così dai rosa agli arancioni dorati, dal rosso e al viola, con un contorno di azzurri e blu.

Uno spettacolo che nei mesi invernali si fa ancora più interessante perché da Pusiano il sole scende all’orizzonte dietro l’isola dei Cipressi e si “tuffa” nel lago. Così dai giardini a lago di fronte a Palazzo Beauharnais, dalla “Puncia” e dalla “Puncetta”, dalla piazza fino alla Passerella, si possono immortalare angolature diverse dei riflessi del tramonto sul lago, e scattare foto da condividere sui social con gli hashtag: #Pusiano #ILPAESEDEITRAMONTI #TRAMONTI #SUNSET #PUSIANOLAKE

San Valentino non può che essere allora l’occasione per invitare tutti a recarsi a Pusiano ad emozionarsi sotto la luce del tramonto più bello della Brianza, per una serata romantica anche in “epoca Covid”! Un paesaggio poetico che renderà indimenticabile la serata, sorseggiando un aperitivo e concludendo con una cena da asporto, da prenotare e ritirare nei ristoranti del paese. La Cremeria di Pusiano offrirà un fiore ai clienti dell’aperitivo in terrazza, il Ristorante Negri omaggerà una candela per riscaldare la tavola di casa ai clienti della cena d’asporto, mentre la Trattoria Ellera proporrà l’aperitivo incluso con la cena da asporto.

L’appuntamento romantico per vedere il sole che si tuffa nel lago è per le 17.47: un tempismo perfetto per godere l’aperitivo prima della chiusura delle 18.00 imposta dalla situazione epidemiologica!

«S. Valentino vuole essere una prima occasione per dare evidenza a questo spettacolo naturale del nostro territorio – ha dichiarato Elena Gaggion, Presidente della Consulta per la Promozione del Territorio – la bellezza del tramonto di Pusiano ha il potenziale per divenire l’attrazione di richiamo per un pubblico qualificato, nella logica del Turismo di Prossimità. Questi mesi ci hanno portato a riscoprire e dare valore alla bellezza che ci circonda, accessibile e sostenibile, e la valorizzazione del patrimonio naturale potrà essere da stimolo per la comunità a cui apparteniamo».