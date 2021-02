La zona è sempre la solita. Via Borsieri, lato verso viale Varese. Questa notte – i segni evidenti stamane sul marciapiede vicino – qualcuno ha preso di mirsa un’altra auto. Finestrino posteriore in frantumi per rubare all’interno. Vetri sul marciapiede come detto. Evidenti. Che richiamano subito l’attenzione dei passanti. I nostri lettori ci hanno segnbalato anche altri vetri a terra anche in viale Innocenzo, ma qui non abbiamo notatro vetture danneggiate.

https://www.facebook.com/ciaocomo/videos/2729749963969413

Di fatto l’ennesino brutto episodio in questa zona già presa di mira negli ultimi mesi. Il fatto più clamoroso – qui sopra il video – il 26 agosto quando un ragazzo straniero (poi fermato dalla polizia) aveva danneggiato quasi una decina di vetri e carrozzierie in via Borsieri, via Torriani e viale Innocenzo.

Poche settimane fa era successo un fatto analogo anche in via Barelli, strada parallela a viale Innocenzo (foto qui sopra)