5 ottime ragioni per imparare (bene) l’inglese

Al giorno d’oggi, in Italia sono sempre di più le persone che scelgono di iscriversi ad un corso di inglese per imparare questa nuova lingua ed ampliare il proprio bagaglio culturale. L’aspetto più interessante è che negli ultimi anni è aumentata in modo significativo l’età media degli iscritti, il che significa che se un tempo a voler imparare la lingua inglese erano soprattutto i giovani, oggi sono tantissimi anche gli adulti che mirano a raggiungere un buon livello.

D’altronde, di ottime ragioni per cui conviene iscriversi ad un corso di inglese ce ne sono diverse e non interessano esclusivamente i ragazzi. Vediamo insieme perché vale la pena intraprendere un percorso che conduca alla conoscenza di questa lingua, considerata ormai universale.

#1 L’inglese è la lingua più parlata al mondo

L’inglese è spesso considerata la lingua internazionale per eccellenza, il che significa che la maggior parte delle persone, in tutto il mondo, la conosce. Provate a pensarci: vi è mai capitato di dover comunicare con un tedesco o con un russo? Se sì, vi sarete accorti che la lingua in cui vi parlavano non era la loro bensì l’inglese, proprio perché tutti partono ormai dal presupposto che sia questo l’idioma internazionale, più conosciuto e compreso al mondo. Ovunque si vada, quando si viaggia basta conoscere l’inglese per non avere problemi.

#2 L’inglese è la lingua più diffusa sul web

Proprio in quanto lingua più parlata al mondo e considerata universale, l’inglese è anche l’idioma più diffuso nel web. Chiunque sia abituato a cercare informazioni in internet si sarà accorto che in moltissimi casi i portali sono scritti in questa lingua e se non la si conosce diventa difficile riuscire a comprendere qualcosa. Certo, esistono i traduttori automatici ma sono spesso approssimativi e del tutto inutili.

#3 Molti master e corsi professionali sono in inglese

Se volete specializzarvi in qualche disciplina, iscrivervi ad un corso di inglese potrebbe rivelarsi non solo utile ma proprio indispensabile. I master ed i corsi di specializzazione di maggior livello sono infatti oggi tenuti in inglese, anche se vengono organizzati in Italia. Questo perché i docenti provengono dall’America o da altre nazioni di lingua inglese, ma anche perché senza conoscere tale idioma non si può sperare di affrontare la letteratura più avanzata a livello internazionale.

#4 Per molti impieghi è richiesta la conoscenza dell’inglese

Se siete alla ricerca di un nuovo lavoro, la conoscenza della lingua inglese è uno dei requisiti ritenuti ormai fondamentali nella maggior parte degli ambiti. Che si tratti di un impiego d’ufficio o di una posizione all’interno di una struttura alberghiera, chi non conosce la lingua inglese rischia di non avere accesso a moltissime posizioni.

#5 Ampliare il proprio bagaglio culturale

Al giorno d’oggi la conoscenza della lingua inglese è considerata utilissima, in svariati ambiti e contesti. Ci sono tuttavia diverse persone che scelgono di imparare tale idioma solo perché interessati ad ampliare il proprio bagaglio culturale. Anche questo può essere un ottimo motivo per seguire un corso di inglese: è una lingua che apre la mente!