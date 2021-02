“Premio Mauro Meroni” dedicato all’alpinismo e agli sport invernali

Il Mero, così gli amici chiamavano Mauro Meroni, ci ha lasciato poco meno di un anno fa.

Laureato al Politecnico di Milano, appassionato di montagna, istruttore presso la Scuola di Scialpinismo di Como, ufficiale in congedo della Scuola Militare Alpina di Aosta, ha condiviso con molti la sua passione per la montagna.

Oggi gli amici e i colleghi di Mauro, con il sostegno della famiglia, hanno proposto al Politecnico di Milano, l’istituzione di un premio, dedicato alla sua memoria, a favore degli studi e delle ricerche per un approccio responsabile all’Alpinismo e agli sport invernali.

per info premiomauromeroni@libero.it