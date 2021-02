Penso e Ripenso è il nuovo singolo del progetto comasco Flutua. Il nuovo pezzo è in radio dal 5 febbraio ed estratto dall’album VOTA AMORE, album composto da 10 brani e già completamente disponibile su tutte le piattaforme.

Il progetto della band comasca comincia nel 2010 con una prima formazione , raggiunto un repertorio di una ventina di di canzoni e viste le reazione positive del pubblico con qualche modifica nella line up, subentra infatti Fabio Fusi e nel 2018 si cominciano le registrazione.

Come ci dice Dana, cantante dei Flutua, durante l’intervista, il singolo nasce molto dalla persona che sono io, una persona che pensava tantissimo e rimuginava continuamente sulle cose. Questo aspetto poi del rimuginare si lega poi anche al rimpianto .

In Penso e Ripenso si vuole mettere l’accento sull’importanza di mettere un freno al rimugino ossessivo che spesso non ci permette di godere a pieno dei momenti di felicità. La canzone è caratterizzata da sonorità e ritmiche pop; vi è un synth ossessivo che percorre in loop tutta la canzone, rendendola molto serrata e veloce.

Spiegano i Flutua a proposito del brano: «Abbiamo scelto “Penso e Ripenso” come singolo perché ci si immedesima facilmente nell’argomento di cui parla ed è molto orecchiabile, inoltre è una delle preferite nei live. Ci aspettiamo tanti ascolti».

Il progetto Flutua nasce nel settembre 2010 da un’idea di Dana (voce), Devis (batteria, drum machines e campionatore), Franco (basso) e Matteo (chitarra e synth). Da ottobre 2011 cominciano i live con questa formazione nei locali e festival delle zone. Raggiunto un repertorio di una ventina di canzoni e dopo le reazioni positive del pubblico nei live, pensano di registrare professionalmente qualche inedito. Nel maggio 2017 contattano Filippo Destrieri per fargli ascoltare i loro pezzi, il quale offre loro la sua produzione artistica. Si rivolgono a Fabio Fusi, che già conoscevano come produttore (Pianeta Musica Erba). Fabio si propone di co-produrre l’album insieme ai Flutua, quindi nel gennaio 2018 iniziano le registrazioni. Franco e Matteo decidono di abbandonare il progetto e subentra quindi Fabio Fusi, registrando le tracce di basso e chitarra e proponendo nuovi arrangiamenti. Il loro primo album “Vota amore” (I Cuochi Music Company) è già disponibile sulle piattaforme digitali. Il brano “Penso e Ripenso” estratto dall’album è in rotazione radiofonica dal 5 febbraio 2021.

